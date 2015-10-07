فتح باب المشاركة في مسابقة سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين

وجهت الأمانة العامة لمسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين الدعوة لإدارات التعليم للبنين والبنات، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الأهلية والحكومية وغيرها داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي لترشيح ممثليها المتسابقين والمتسابقات للمشاركة في الدورة العشرين من المسابقة.

وأوضح الأمين العام للمسابقة عبدالعزيز السبيهين أن الأمانة العامة عقدت اجتماعاً لبحث الإعداد للدورة العشرين من المسابقة، مشيراً الى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز راعي المسابقة بتكثيف الجهود لمضاعفة أعداد المشاركين في هذه الدورة ترسيخاً لرسالتها الإنسانية والتربوية احتفالاً بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها عام 1417ه.

وأشاد بالدعم المميز الذي يوليه سمو الأمير سلطان بن سلمان للمسابقة منذ انطلاقتها، حيث بادر بإنشاء هذه المسابقة وتمويلها ابتغاء ما عند الله من الثواب وللإسهام في رعاية تلك الفئة خلال تشجيعها على حفظ كتاب الله الكريم استشعاراً من سموه الكريم لما يحققه حفظ كتاب الله الكريم من غرس الإيمان والهدوء والطمأنينة والسكينة والاستقرار النفسي للمعوقين.

ودعت الأمانة العامة للمسابقة الجهات المعنية إلى سرعة ترشيح المتسابقين والمتسابقات من الأطفال ذوي الإعاقة ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً ليتم استكمال الاستعدادات لتنظيم دورة مميزة وتشجيع الناشئة من المعوقين جسدياً وعقلياً على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.

الأمير سلطان بن سلمان