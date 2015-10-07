افتتاح برنامج «المعلم القدوة» بتعليم البنات بجدة

انطلقت بجدة فعاليات برنامج المعلم القدوة الرابع تحت شعار (المعلم راع رائد قائد) بجامعة دار الحكمة والذي نظمته إدارة التدريب التربوي بتعليم جدة بحضور مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية نور باقادر، ومديرة دار الحكمة د. سهير القرشي، ومديرة إدارة التدريب التربوي غدير الأمير، وعدد من القيادات التربوية والمشرفات التربويات والمعلمات.

وقد افتتح اللقاء بكلمة لمديرة دار الحكمة تحدثت فيها عن فضل التعليم، وأنها ليست وظيفة بل هي رسالة سامية وربانية، كما ركزت على مسؤولية التعليم وألقت الضوء على التعاون والتكامل بين التعليم العالي والتعليم العام.

واستعرضت مديرة مركز المعلم القدوة بالجامعة مي كريم تعريفا للمركز ورؤيته ورسالته وأهداف البرامج التي يقدمها المركز، كما تناولت البرنامج المعد والمدربين المشاركين في التقديم، ثم أقيم على هامش الافتتاح ندوة بعنوان "نحو تعليم واعد" أدارت النقاش غادة فقيه أستاذ مساعد ونائبة مديرة الجامعة لتطوير المؤسسي وعميد كلية دار الحكمة بالإنابة، شارك في الندوة كلا من نسيبة المطوع، وفريدة فارسي، وضياء الدين مطاوع، وعبدالقادر البكري.

وعبرت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنات باقادر عن سعادتها لحضور برنامج المعلم القدوة الرابع، وقالت: ما أسعدنا الليلة في برنامجنا هذ المتزامن مع احتفائنا بالمعلم والمعلمة في يومه العالمي متمنية أن نحقق الأثر الإيجابي المأمول على المعلمين والمعلمات لما يحويه البرنامج من محاور منوعة تهدف إلى تأهيل المعلم وتسعى إلى تطويره ودعمه في مواجهة التحديات التعليمية بطرق تربوية فاعلة وأساليب تحفظ له هيبته.

وقدمت شكرها لإدارة التدريب التربوي في تعليم جدة والجهة المستضيفة جامعة دار الحكمة.