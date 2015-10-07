جازان تشهد توقيع اتفاقية بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز

جازان - علي المدخلي

شهدت منطقة جازان توقيع اتفاقية تاريخية بين وزارة التعليم ودارة الملك عبدالعزيز حول الشراكة في تعزيز الهوية والوحدة الوطنية وذلك خلال افتتاح ملتقى الوحدة الوطنية التعليمي بمنطقة جازان. حيث وقع الاتفاقية كل من وزير التعليم د. عزام الدخيل والأمين العام المكلف بدارة الملك عبدالعزيز د. فهد بن عبدالله السماري والتي تهدف إلى وضع إطار ومنظومة عمل بينهما لشراكة تعليمية تفاعلية تراعي الاستفادة المشتركة للطرفين. وتشير الاتفاقية إلى أوجه التعاون بين الطرفين والتي تشمل جميع ما يتصل بخدمة التعليم من أدوات ومطبوعات وأفلام ووسائل تعليمية ومعلومات وكذلك ما يتصل بالتعليم من اجتماعات وورش عمل ومعارض ومؤتمرات وزيارات وغيرها من أوجه التعاون التي يحددها ويتفق عليها الطرفان وتتضمن التعاون بشكل خاص في عدد من المجالات؛ منها عرض تاريخ المملكة العربية السعودية منذ عهد الدولة السعودية الأولى إلى اليوم واستثمار التطورات التقنية الحديثة، وتصميم برامج إثرائية وطنية ذات جاذبية ونصوص قصيرة مشوقة مستوحاة من الثقافة الوطنية، والاستفادة من مناسبة اليوم الوطني لتعزيز مفاهيم المواطنة في نفوس الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، مع تفعيل دور المؤسسات التعليمية في هذا المجال».