صحة الشرقية تُطلق أول تقرير الكتروني شرعي مرتبط بالداخلية

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة في مركز مراقبة السموم بالدمام ولأول مرة عملية الربط الإلكتروني مع القطاع الصحي الحكومي وشبه الحكومي والخاص في المنطقة، حيث أصدرت مطلع الأسبوع الحالي أول تقرير إلكتروني شرعي يربط وزارة الصحة بوزارة الداخلية. وذلك عبر برنامج الربط الوطني الإلكتروني لخدمات مراكز مراقبة السموم بالمملكة " أوتار ".

وأكدت مديرة مركز مراقبة السموم في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتورة مها بنت خالد المزروع أن الخطوة تعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يقدمها المركز والتي من شأنها أن تسرع في عملية إيصال التقارير للجهات المعنية، وتقليل إمكانية حدوث الأخطاء البشرية، إضافة إلى توثيق جميع خطوات التحليل الجنائي لسرعة العودة إليها في حال دعت الحاجة لذلك.

وبينت الدكتورة المزروع أن ضمن مميزات التقرير الإلكتروني هو وصوله لأكثر من جهة محددة في نفس الوقت، حيث تحصل كل جهة معنية في التقرير على نسخة إلكترونية منه فوراً، ومن بينها جهات الضبط وجهات التحقيق التي تحصل عليه في وقت قياسي مما يساعد على تسريع النظر في القضايا بعد أن كان وصول التقرير بسبب الدورة الروتينية يتطلب مزيداً من الوقت قبل الوصول، إضافة إلى أنه يشكل قاعدة بيانات مركزية يسهل الرجوع إلى النتائج بشكل سريع، مشيرة إلى أن قرابة 86% من الفحوص الطبية تظهر نتائجها النهائية في أقل من ساعتين مما يعد إنجازاً يسجل لصحة الشرقية في سرعة إنهاء المعاملات.