بلدية الرفيعة تنفذ مشروع سفلتة مخططات المنح بمركز العاذرية

تنفذ بلدية الرفيعة مشروع سفلتة مخططات المنح بمركز العاذرية مع أحد المقاولين المتعاقدين معها وذلك لتحسين المخطط من جميع الخدمات.

واوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الاعلامي في امانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ان بلدية الرفيعة قامت بتنفيذ مشروع سفلتة مخططات المنح في مركز العاذرية مع احد المقاولين بمبلغ 3,984,000 ريال وهو من ضمن الخطط المدرجة التي تقوم بها البلدية لتنفيذ البنى التحتية للمركز.

وأضاف الصفيان ان المركز يشهد نهضة عمرانية جيدة تستحق دعم الطرق، فيها حيث أن المشروع تجاوز 55 بالمائة من أعماله وسط متابعة من قبل أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير وإشراف البلدية على ذلك وحرص الامانة على تقديم خدمات أفضل ومتكاملة في جميع المخططات كافة سواء كانت في المدن او المراكز.