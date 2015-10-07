ضبط 80 حالة ذبح مخالفة و28 بائعاً جائلاً بالخبر

ضبطت بلدية الخبر، خلال عطلة عيد الأضحى، 80 شخصاً يمارسون الذبح العشوائي، و28 بائعاً جائلاً في الواجهة البحرية وشاطئ العزيزية وسوق الغنم، و11 يؤجرون الخيول والدبابات الكهربائية والدراجات النارية والألعاب الهوائية دون ترخيص، وصادرت 50 دباباً بشاطئ العزيزية، وسيارتين لبيع الآيس كريم و11 سيارة في شاطئ العزيزية تقوم بالبيع المخالف.

ورصد المراقبون 20 مخالفة لاشتراطات البناء تتمثل في عدم وجود حاوية في الموقع أو عدم وجود سور حول موقع الإنشاء ورمي مخلفات البناء في الموقع أو وضع مواد البناء في الشارع ورمي الأنقاض في الأراضي المجاورة.

وكثفت البلدية أعمال النظافة في عطلة العيد، وشملت الأعمال جمع نفايات المسلخ والمطابخ، والمناطق السكنية، فضلاً عن زيادة عمال النظافة على الطرقات والحدائق العامة والكورنيش، والأسواق المركزية، ومتابعة نظافة دورات المياه العامة.

وذكر التقرير أنه تم رفع ما يزيد على 35 ألف متر مكعب من النفايات من أمام المنازل والأماكن العامة خلال الفترة من تاريخ 4-19/ 12/1436ه، كما تم رفع 1550 مترا مكعبا من النفايات الصلبة.

وتطرق إلى الأضاحي خلال العيد، حيث استقبل مسلخ الأهالي بالخبر وأربعة مطابخ تم التصريح لها بالذبح نحو 11 ألف ذبيحة، فيما رصدت إدارة الخدمات أكثر من 40 مخالفة بسوق المواشي تشمل غالبيتها البيع خارج الأحواش المرخصة والمخصصة لذلك، وضبطت البلدية 80 شخصاً يمارسون الذبح العشوائي مع مصادرة أدوات الذبح التي كانت بحوزتهم مثل السكاكين والساطور وغيرها.

وثمن م. عصام الملا رئيس بلدية محافظة الخبر، الجهود التي بذلتها كافة الإدارات والأقسام في عطلة العيد، مؤكداً أن البلدية ستواصل حملاتها الرقابية لضبط ورصد المخالفات والتجاوزات بأنواعها.