الغامدي رئيساً لبلدية بني عمرو

تنومة - سعيد معيض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا بتعيين المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيسا لبلدية مركز بني عمرو والذي كان يشغل المنصب بصفة مؤقتة؛ ويعد المهندس الغامدي من القدرات الإدارية في أمانة منطقة عسير. تهانينا للمهندس الغامدي مع تمنياتنا له بالتوفيق.