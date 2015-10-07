أمانة القصيم تعاقب استشارياً أخل بجودة سفلتة

بريدة - ملفي الحربي

اتخذت وكالة التعمير والمشاريع بأمانة منطقة القصيم عدداً من العقوبات بحق استشاري مشروع سفلتة المنطقة الرابعة ضمن مشروع سفلتة أحياء مدينة بريدة شملت حسم واستبعاد مهندسين ومقاولين تابعين لاستشاري المشروع بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات النظامية تجاهه لتحسين مستوى الإشراف ومتابعة العمل وتطبيق المواصفات بحذافيرها أثر نتائج الاختبارات التي عُملت على المواد والأعمال التي تم استلامها من الاستشاري. وأبانت أمانة منطقة القصيم ان الإجراءات المتخذة بحق الاستشاري تمثلت في إلزامه بإزالة جميع الطرق الراسبة وفق نتائج مختبر ضبط الجودة وتحسينها لتصل إلى التصنيف المطلوب، وخصم 10% من الطرق التي تم إجراء اختبار وعورة عليها واستبعاد مهندس المواد من طرف الاستشاري مع خصم مرتب شهرين، واستبعاد المراقب بحي الشقة العليا مع خصم مرتب شهر، ولفت نظر الاستشاري.