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المناهج البحرينية تشارك المشرفين السعوديين احتفالهم باليوم الوطني

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المناهج البحرينية تشارك المشرفين السعوديين احتفالهم باليوم الوطني المناهج البحرينية تشارك المشرفين السعوديين احتفالهم باليوم الوطني

    أقام المشرفون السعوديون في إدارة المناهج بمملكة البحرين احتفالاً باليوم الوطني 85 للمملكة شاركهم فيه زملاؤهم في إدارة المناهج بحضور الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين علي بن راشد العميرة، والمشرف على المعلمين السعوديين بالسفارة خالد بن عبدالعزيز الخريجي.

ورفع الملحق الثقافي بالسفارة بمملكة البحرين تهانيه القلبية إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي عهده الأمين وإلى سمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - بهذه المناسبة السعيدة التي تحتفل بها المملكة كل عام، وهي تعيش في رغد من الأمن والإيمان والتقدم والازدهار.

تخلل الحفل كلمة للمشرف على مكتب المعلمين السعوديين بالسفارة عبر فيها عن شكره لإدارة المناهج البحرينية على لفتتها غير المستغربة وموافقتها للمشرفين السعوديين بالاحتفال باليوم الوطني السعودي بمشاركة زملائهم من البحرين، وعدد من الدول العربية، كما رفع أخلص التهاني واصدق التبريكات بهذه المناسبة السعيدة إلى القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يديم على المملكتين الشقيقتين السعودية والبحرين نعمة الأمن والإيمان، مستعرضاً خلال كلمته كثيرا من أوجه التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال التعليمي الذي تجاوز الأربعين عاماً.

من جهته، رحب ممثل ادارة المناهج في الاحتفال عادل السيد بالملحق الثقافي السعودي، مؤكداً خلال كلمته أن ما قامت به ادارة المناهج بوزارة التربية والتعليم البحرينية من دعم لهذا الاحتفال هو أقل ما يعبر به أهل البحرين من حب وتقدير لأشقائهم في المملكة، مقدماً تهانيه القلبية للمملكة قيادة وشعباً، مشيدأً بالاحتفال الذي يحرص على اقامته المشرفون السعوديون كل عام.

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