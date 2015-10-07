العثور على جثة شاب توفى بجرعة مخدرات زائدة بمنزل فى بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنيه بأشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لغز العثور على جثة شاب 33 سنة فى عقار مهجور من دور واحد بمنطقه بولاق الدكرور، حيث تبين أنه توفى نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المخدرات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنيه ببولاق الدكرور بلاغا من المواطنين بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره فى إحدى الشقق لعقار من دور واحد فى بولاق الدكرور.

وعلى الفور أمر العميد طارق حمزة مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة بتحريك قوة من قسم بولاق الدكرور على رأسها المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على الجثة مرتديا ملابسه بالكامل وعدم وجود أى آثار ظاهريه لاعتداء بالجثة أو الشقة.

وتوصلت التحريات إلى أهلية المجنى عليه، والذين قاموا بالتعرف عليه، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى عليه آثار لتعاطى المواد المخدرة وأنه توفى جراء جرعة زائدة، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الجثة إلى المشرحة، وأمرت النيابة باعداد تقرير كامل عن الجثة لبيان سبب الوفاة.