اليوم..نظر طعن حجازى والبلتاجى على حكم حبسهما 10 سنوات فى واقعة تعذيب ضابط

تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من دفاع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى القياديين الإخوانيين المتهمين فى قضية تعذيب ضابط فى ميدان رابعة العدوية، أثناء اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى عام 2013.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، كل من محمد محمود زناتى وعبد العظيم محمد بالسجن 10 سنوات، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بالسجن المشدد 20 سنة، لاتهامهم جميعا بتعذيب ضابط وأمين الشرطة فى ميدان رابعة.

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