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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببولاق الدكرور

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببولاق الدكرور حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين ببولاق الدكرور
أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 56 تذكرة هيروين، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها وترويجها على عملائه.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار "أحمد.ع" وشهرته "سيسة" عاطل بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ومن خلال تكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن النقيب أحمد فايز وأمين شرطة وائل مصطفى من القبض عليه وبحوزته 56 تذكرة هيروين وهاتفى محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، وأن الهاتفين يستخدمهما فى الاتصال بالراغبين فى الشراء لتحديد موعد ومكان تسلم المواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

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مصر 365