بالصور.. افتتاح مقر حزب "مستقبل وطن" بمركز "سمسطا" جنوب بنى سويف

افتتح وائل محفوظ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مقرًا جديدًا للحزب بمركز سمسطا جنوب غربى المحافظة، وبحضور محمد العشرى أمين مساعد الحزب بالمحافظة، وأحمد الحسينى أمين المركز، وطارق نور أمين مساعد المركز، وهيئة مكتب الحزب بالمركز.

وأشار "محفوظ"، فى تصريحات صحفية على هامش الافتتاح إلى أن الافتتاح الجديد للمقر يأتى فى إطار تحركات الحزب فى الفترة السابقة لتوسيع أرضيته الشعبية، من خلال افتتاح مقرات جديدة لضم عضويات جديدة.

وأوضح أن المقر الجديد سيعمل لحل مشكلات المركز وإعلاء اسم الحزب، وأن المقرر مفتوح لجميع أهالى المركز.



>