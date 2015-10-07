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بالصور.. تطبيق منظومة جديدة للنظافة فى بلطيم بكفر الشيخ

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تفقد سمير غباشى، رئيس مركز ومدينة بلطيم العمل فى منظومة النظافة الجديدة، والتى بدأ تطبيقها بالمدينة أمس الثلاثاء، وحث العمال على بذل الجهد لسيتفيد المواطن من المنظومة ولا يكون الهدف الحصول على وظيفة فقط دون خدمة متميزة لأهالى بلطيم.

وأكد سمير غباشى، رئيس مركز ودينة بلطيم، أن تطبيق منظومة النظافة ببلطيم ليس الهدف منها جمع الاشتراكات من أهالى بلطيم، ولكن الهدف منها إختفاء تواجد القمامة بالشوارع لتظهر المدينة بالمظهر اللائق بها.

وقال إنه يأمل بالقضاء على تواجد القمامة بالشوارع من خلال تلك المنظومة التى قررت الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ تطبيقها..

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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