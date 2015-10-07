هيئة تنشيط السياحة تنظم ندوات لتوعية طلاب المدارس بدعم وتنشيط السياحة

قال فرحات شعيرة مدير فرع الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادى الجديد إن الفرع من المقرر أن ينظم سلسلة ندوات لتوعية طلاب المدارس بطرق استقبال السائح والترحيب به.

وأضاف فى تصريح صحفى أن الندوات تهدف لاطلاع الطلاب على معالم المحافظة السياحية والأثرية من خلال تنفيذ خطة شاملة لرفع الوعى لدى تلاميذ وطلبة المدارس والجامعات.

وتتناول الندوات كيفية التعامل بشكل لائق مع السائحين أثناء زياراتهم للمحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام وتعريف النشء الحديث بمعالم محافظته السياحية وأبرز مقوماتها.

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