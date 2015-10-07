التحقيق مع معلمة تعدت على طالب بضربه على وجهه فى كفر الشيخ

تعددت صور التعدى على الطلاب بمدارس محافظة كفر الشيخ رغم التعليمات المشددة التى وجهتها الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ للمعلمين بعدم الضرب بالمدارس، ولم يمر على بداية العام الدارسى إلا أسبوع فقط وشهدت المدارس واقعتى تعد على طالبين الأولى بإدارة مطوبس والثانية بإدارة قلين وكلاهما تعدى بالضرب على الوجه.

وقال محمد السبكى مدير إدارة قلين التعليمية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": ستبدأ صباح اليوم الأربعاء الشئون القانونية بالإدارة التحقيق مع" سحر م" معلمة اللغة الفرنسية بمدرسة الحوامد التابعة لإدارة قلين التعليمية لتعديها على الطالب أحمد إكرامى البدوى بالصف الأول الإعدادى بالضرب على وجهه فى الفترة المسائية يوم الإثنين الماضى، مضيفا أنه تلقى مكالمة بما حدث فقرر تحويل المعلمة للشئون القانونية وسيتم اتخاذ إجراء ضدها اليوم.

وأكد أكرامى البدوى والد الطالب أحمد أنه حرر محضرا ضد المعلمة اتهمها خلاله بالاعتداء على نجله وإحداث إصابة فى وجهه، مشيراً إلى أن المعلمة ضربت نجله على وجهه عدة مرات ورفضت نزوله أثناء الحصة لغسل وجهه من أثار الضرب ونهرته، وعندما علم مدير المدرسة هدأ أحمد محاولا عدم اتخاذ إجراء ولكننى صممت على تحرير محضر بالواقعة.

ويذكر أن هذه الحالة هى الثانية خلال أسبوع، والواقعة الأولى كانت فى مدرسة منية المرشد عندما تعدى معلم الحاسب الآلى على الطالب محمد جمال داوود التلميذ بالصف الرابع الابتدائى.