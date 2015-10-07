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مدرس بالقليوبية يضرب طفلة ويصيبها فى ذراعها لإجبارها على أخذ دروس خصوصية

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مدرس بالقليوبية يضرب طفلة ويصيبها فى ذراعها لإجبارها على أخذ دروس خصوصية مدرس بالقليوبية يضرب طفلة ويصيبها فى ذراعها لإجبارها على أخذ دروس خصوصية
اتهمت ولية أمر تلميذة بمدرسة زكى مبارك الابتدائية بالقليوبية مدرس لغة عربية، بضرب نجلتها وإصابتها فى ذراعها لإجبارها على أخذ دروس خصوصية لديه.

بدأت الواقعة بتلقى النقيب محمد رفعت أبو سريع معاون المباحث بقسم أول شبرا الخيمة بلاغ من المدعوة هدى مظلوم 29 سنة ربة منزل ومقيمة شارع بورسعيد منشية عبد المنعم رياض – دائرة القسم بقيام المدعو "محمد خ" مدرس اللغة العربية بمدرسة زكى مبارك الابتدائية بشبرا البلد – دائرة القسم بالتعدى على نجلتها ياسمين 8 سنوات طالبة بالصف الثانى الابتدائى بذات المدرسة بالضرب بخرطوم بلاستيك على يدها، مما أدى لإصابتها بكدمات بالساعد الأيسر وذلك لرفضها أخذ درس خصوصى طرفه.

وأكدت الأم أنها فور عودة ابنتها من المدرسة وجدت على يدها وجسدها أثر ضرب شديد وتعذيب فجن جنونها معتقدة أن ابنتها تعرضت لتعذيب على يد أحد البلطجية وقطاع الطرق وعندما سألت الطفلة عن السبب كانت الإجابة صادمة بأن كل ذلك التعذيب تم على يد مدرس اللغة العربية والسبب لأخذ الدروس الخصوصية .
>وقالت الأم إنها فى البداية ظنت أن الطفلة تكذب عليها خوفا من شىء ما وعندما قامت الأم بسؤال بعض صديقاتها أكدن أن المدارس وجه سؤالا لطفلتها فلم تستطيع الإجابة فقام بضربها بالخرطوم.
>وقال لها وهو يضربها: "علشان مبتخديش درس عندى".

تم تحرر عن ذلك المحضر رقم 20933 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.

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مصر 365