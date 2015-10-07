اللجنة الشعبية للتضامن مع سوريا بالدقهلية ترفع علم الوحدة على مقراتها

أصدرت اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب السورى بالدقهلية بيانا، أكدت فيه أنه بعد الاجتماع لمناقشة الأحداث الجارية فى سوريا ومناقشة جدول الأعمال، انتهت اللجنة بإصدار عدد من القرارات من بينها رفع علم الوحدة بين مصر وسوريا على مقرات الأحزاب والمؤسسات الشعبية.

وقررت اللجنة أيضا بدأ حملة مساهمات عينية للشعب السورى، وإرسال برقية تأييد للرئيس الروسى فلاديمير بوتن فى حربة ضد الإرهاب الأسود بسوريا العروبة، والبدء فى حملة توعية بالقضية السورية.

وأكد هشام لطفى منسق عام اللجنة الشعبية، أن هذه القرارات والتوصيات سوف يتم إرسالها لكل أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية لتطبيقها.