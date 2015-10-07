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رئيس حزب مستقبل وطن يستكمل جولته لدعم مرشحيه بقنا لليوم الثانى

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رئيس حزب مستقبل وطن يستكمل جولته لدعم مرشحيه بقنا لليوم الثانى رئيس حزب مستقبل وطن يستكمل جولته لدعم مرشحيه بقنا لليوم الثانى
التقى محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن بعدد من المرشحين على قوائم الحزب خلال جولته مساء أمس لدعم مرشحين الحزب على دوائر محافظة قنا.

وقام المرشحين بتنظيم عدد من المؤتمرات بدوائر المحافظة المختلفة منها مؤتمر لمرشح الحزب عن دائرة قنا عبداللاه أبو العلا والذى نظمه بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا وعن دائرة نجع حمادى نظم عبد الفتاح عبد العزيز مرشح الحزب مؤتمرا بمدينة نجع حمادى.

وكان "بدران" قد قام بجولة موسعة منذ أمس الأول بدوائر محافظة قنا والتقى بمرشحين الحزب عن المقاعد الفردية وأيضا القائمة، وحضر المؤتمرات التى نظمها المرشحين لدعمهم، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن يعد ثالث حزب من حيث عدد المرشحين الذين تم الدفع بهم بمختلف الدوائر ويسعى الحزب لأن يكون حزب الأكثرية بعد الحصول على ثقة الأهالى فى كل مراكز وقرى ونجوع ، لافتا إلى أن الحزب يملك برنامجا طموحا يحلم به كل الشباب والكبار برنامج يسعى لوضع حلول مشكلات الصرف الصحى والطرق وإيجاد وظائف وتوفير خدمة صحية جيدة وتحسين الأوضاع الزراعية، مع جذب استثمارات داخلية وخارجيا، كما يسعى الحزب لأن تصبح مصر أكبر دولة سياحية على مستوى النهضة.

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مصر 365

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