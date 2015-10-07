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باكيتا: أريد أن أصنع تاريخا في الأهلي.. وأعرف كيف أحل مشاكل الفريق

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باكيتا: أريد أن أصنع تاريخا في الأهلي.. وأعرف كيف أحل مشاكل الفريق باكيتا: أريد أن أصنع تاريخا في الأهلي.. وأعرف كيف أحل مشاكل الفريق

"أعرف الأهلي جيدا. هو ناد كبير لديه فريقا بلاعبين رائعين ومعدل أعمار ممتاز وجماهير تدعمه بشكل رائع".. هكذا قدم ماركوس باكيتا المدرب البرازيلي نفسه مرشحا لقيادة الشياطين الحمر.

باكيتا يأمل في قيادة الأهلي. الرجل الذي قاد الهلال ومنتخب وليبيا تحدث عبر قناة Ten عن أمنيته في تولي المسؤولية مع الشياطين.

وقال باكيتا أولا: "لم نصل لاتفاق بعد. يتحدث النادي مع وكيل أعمالي محمد فاروق. لكني مهتم بالعمل مع ناد كبير مثل الأهلي".

حل المشكلة

وأجاب باكيتا على سؤال من مدحت شلبي محاور البرنامج عن "مشاكل مستوطنة في الأندية العربية من أزمات بين اللاعبين وأشياء من هذا القبيل".

وعلق باكيتا "حسنا أنا عملت طويلا في الوطن العربي. وأريد أن أقول لكم إن تلك المشاكل واجهتني مرارا. وهي أصلا ليست مقتصرة على الوطن العربي بل موجودة في العالم كله".

وأفصح "من المهم فقط أن يصل للاعب أمر واحد. لو أدرك اللاعبون أن تعاونهم هو الذي سيصل بهم في النهاية للبطولات والبطولات هي التي ستصنع منهم ناجحين ونجوما لن تجد أي مشكلة".

وأكمل "لدي من الخبرة الكثير لعلاج تلك الأمور".

ورد باكيتا على سؤال عن المدة التي يحتاجها لينجح مع الأهلي، مفصحا "عامين".

وأوضح "أحتاج لعام حتى أدرك كل شيء حول اللاعبين والنادي".

ثم استدرك "لكني ورغم العروض الإماراتية والصينية لكني أريد العمل مع ناد كبير. استمرارية وطموحي كبير للغاية للنجاح مع الأهلي".

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فيديو اليوم السابع

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