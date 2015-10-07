حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/10/7

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك:

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>مهنيًا: يتناغم الجميع معك فى بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد فى العمل، وبغية ترطيب الأجواء بعد المناكفات التى حصلت منذ مدة.>عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.>صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة حتى خلال ساعات النهار.>قد تستفيد اليوم من الأشخاص الذين تلتقى بهم وقد يمدونك بقدر كبير من المعلومات المهمة. ستظل تتحدث مع أصدقائك اليوم حول موضوع ما يتعلق بالدراسة أو بالعمل. حاول الآن أن تأخذ الأمور ببساطة وهدوء وأن تستخدم المنطق السليم. لا تخف من رفض بعض المعاملات المالية، خاصةً المعاملات التى تحمل خطورة.