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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/10/7

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حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/10/7 حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/10/7

لبرج الحوت:


>مهنيًا: القمر المكتمل فى برج القوس، يحذرك من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التى تناسب تطلّعاتك.
>عاطفيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، بعد فترة من التردد.

صحيًا: الإرادة القوية التى تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحى.
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توقعات علماء الفلك:


>حاول أن تنجز كل مهامك اليوم فى وقت مبكر واستغل الوقت المتبقى فى مقابلة الأصدقاء أو الحبيب. ربما تحضر احتفالاً فى المساء فى منزل أحد الأشخاص. ستستطيع خلال هذا الحفل الذى يقام اليوم التعرف على العديد من الأشخاص ورؤية أصدقائك.

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مصر 365

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