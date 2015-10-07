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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/10/7

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حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/10/7 حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/10/7

كتب معتز زيدان

لبرج العقرب:


>مهنيًا: لا تتهوّر فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
>عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.
>صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصًا هذا اليوم.
>

توقعات علماء الفلك:


>استمتع بوقت اليوم ولا تهتم بتعليقات البعض أو بكلامهم الجارح. ربما يقرر الحبيب أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل فى دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة جيدة للتقرب منه والتعامل معه بمرونة أكثر.
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مصر 365

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