حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 2015/10/7

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك.

>مهنيًا: شئونك المالية والمادية تسير بشكل حسن، وقد تقدّم عملاً ناجحًا، إبداعيًا أو جماليًا يدرّ عليك الربح.>عاطفيًا: قد ترتبط بمن يشاركك مهنة واحدة أو يعمل معك وتمضيان معًا حياة رائعة خالية من المشكلات والهموم.>صحيًا: تقرر منذ اليوم وضع حد لتكاسلك والبدء بممارسة الرياضة>لا تفكر فى أى شىء هذا المساء خاصة قبل الخلود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد الأسرة اليوم على تجديد المنزل أو حتى على الانتقال إلى منزل آخر. هذه التغييرات الإيجابية ستغير حياتك تمامًا. قد تقضى معظم الوقت فى المساء مع الحبيب. توقع العديد من المفاجآت والأخبار السارة فى الفترة المقبلة.