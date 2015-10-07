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حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 7/10/2015

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حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 7/10/2015 حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 7/10/2015

لبرج السرطان:


>مهنيًا: يبدأ الشهر مع يوم يسلط عليك الأضواء بحيث تكون محط الاهتمام والاستقطاب فى مجالك المهني، وتكون محط ثقة الجميع
>عاطفيًا: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعًا، قد يتحدّث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من تضحيات تجاه الشريك.
>صحيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك فى المحافظة على وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك:


>المشروع الذى بدأته البارحة فى طريقه للنجاح خاصة إذا كان هذا المشروع له صلة بالكتابة أو الرسم أو أى شكل من أشكال الفنون، لا تخف من الفشل المحتمل. قد تفكر اليوم فى طهو طعامك المفضل بنفسك، تتحدث مع الحبيب عن شكل علاقتكما فى المستقبل، فكر جيدا فى قراراتك وخططك قبل أن تلزم نفسك بها.

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مصر 365

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