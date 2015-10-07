حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 7/10/2015

كتب معتز زيدان

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك:

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>مهنيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعى.>عاطفيًا: تحاش التورط فى قضية شائكة، تبدو فى موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.>صحيًا: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.>تركز هذه الفترة على تحقيق بعض الأهداف التى تتعلق بحياتك العاطفية والمهنية. أحلامك التى تراها خلال هذه الأيام تطلعك على بعض الأشياء التى لم تكن تعرفها عن نفسك. دوّن هذه الأحلام وحاول أن تحللها أو تجد تفسيرًا لها.