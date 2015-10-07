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حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 7/10/2015

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حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 7/10/2015 حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 7/10/2015

كتب معتز زيدان

لبرج الجدى:


>مهنيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعى.
>عاطفيًا: تحاش التورط فى قضية شائكة، تبدو فى موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.
>صحيًا: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.
>

توقعات علماء الفلك:


>تركز هذه الفترة على تحقيق بعض الأهداف التى تتعلق بحياتك العاطفية والمهنية. أحلامك التى تراها خلال هذه الأيام تطلعك على بعض الأشياء التى لم تكن تعرفها عن نفسك. دوّن هذه الأحلام وحاول أن تحللها أو تجد تفسيرًا لها.
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مصر 365

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