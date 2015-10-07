حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/10/7

حظك اليوم لبرج الثور:

>مهنيًا: تجنّب أى فوضى وبلبلة فى محيطك، وخفّف من الانتقادات قدر الإمكان ولا تعبّر عن رأيك بطريقة غير لائقة أمام أحد.

عاطفيًا: طباعك السيئة تنفّر منك الحبيب والعائلة، ما بالك يا عزيزى، عد إلى رشدك واستدرك الأمور سريعًا.

صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جدًا.

توقعات علماء الفلك:

>تحاول أن تقوى روابطك وعلاقاتك بالآخرين خاصة أسرتك. ربما يكون أحد الأشخاص الذين تلتقى بهم اليوم فى منزلك أو فى العمل هو الشريك المحتمل وسيعبر لك عن إعجابه بك وبشخصيتك. لا تنهر هذا الشخص فربما تجد فيه الصفات التى كنت تبحث عنها.