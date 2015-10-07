حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 2015/10/7

حظك اليوم لبرج العذراء:

>مهنيًا: تلغى مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ما، فحافظ على هدوئك وكن مترويًا كى لا تعرّض نجاحك للخطر.

عاطفيًا: تزخر حياتك العاطفية بلقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك، لكنك تلتقى شخصًا يقاسمك الشعور العاطفى الذى تنظره منذ مدة طويلة.

>صحيًا: كن قوى العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التى قد تؤذى صحتك.

توقعات علماء الفلك:

>قد تشارك أحد زملائك فى العمل فى مشروع ما. اكتب أفكارك أولا وخططك ثم ابدأ البحث. ربما ترتب لحضور اجتماع طارئ فى العمل، ولكن انتبه فالوضع متوتر للغاية، فلا تنزعج إذا اعترض أحد الزملاء على قراراتك أو وجهات نظرك.