حظك اليوم لبرج الاسد الأربعاء 2015/10/7

حظك اليوم لبرج الأسد:
>مهنيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم فى حياتك اليومية، وتحقق مكاسب تريح وضعك المادى
>عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضى فى ما أنت مصمّم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.
>صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحى بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.
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توقعات علماء الفلك:
>قد تلاحظ أن هناك توافقًا بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم مشاركتك فى مشروع ما، يجب أن توافق على الفور. اهتم بصحتك خلال هذه الفترة وتناول السوائل وابتعد عن المنبهات بقدر الإمكان.
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