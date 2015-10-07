حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 2015/10/7

كتب معتز زيدان



>مهنيًا: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.

>عاطفيًا: يفرض عليك الظرف تحفّظًا شديدًا فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

>صحيًا: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيرًا

>توقعات علماء الفلك:

>من المحتمل أن تلتقى بشريك حياتك اليوم وتتحدث معه لساعات طويلة. قد تواجهك بعض المشاكل خاصة فى الفترة المسائية، ولكن نحذرك من التشاؤم أو الحزن، عليك أن تواجهها بكل قوة وحزم.

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