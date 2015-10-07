حظك اليوم: توقعات الأبراج الأربعاء 7 أكتوبر 2015

حظك اليوم لبرج الأسد الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الثور الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجدى الأربعاء 7/10/2015

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الجوزاء الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحمل الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الحوت الأربعاء 2015/10/7

>مهنيًا: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم فى حياتك اليومية، وتحقق مكاسب تريح وضعك المادى>عاطفيًا: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضى فى ما أنت مصمّم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.>صحيًا: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحى بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.>قد تلاحظ أن هناك توافقًا بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء اليوم ولذلك إذا عرض عليك أحدهم مشاركتك فى مشروع ما، يجب أن توافق على الفور. اهتم بصحتك خلال هذه الفترة وتناول السوائل وابتعد عن المنبهات بقدر الإمكان.>مهنيًا: تجنّب أى فوضى وبلبلة فى محيطك، وخفّف من الانتقادات قدر الإمكان ولا تعبّر عن رأيك بطريقة غير لائقة أمام أحد.>عاطفيًا: طباعك السيئة تنفّر منك الحبيب والعائلة، ما بالك يا عزيزى، عد إلى رشدك واستدرك الأمور سريعًا.>صحيًا: الحفاظ على رشاقتك مهم جدًا، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جدًا.>تحاول أن تقوى روابطك وعلاقاتك بالآخرين خاصة أسرتك. ربما يكون أحد الأشخاص الذين تلتقى بهم اليوم فى منزلك أو فى العمل هو الشريك المحتمل وسيعبر لك عن إعجابه بك وبشخصيتك. لا تنهر هذا الشخص فربما تجد فيه الصفات التى كنت تبحث عنها.>مهنيًا: تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة إلى مسارها الطبيعى.>عاطفيًا: تحاش التورط فى قضية شائكة، تبدو فى موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.>صحيًا: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.>تركز هذه الفترة على تحقيق بعض الأهداف التى تتعلق بحياتك العاطفية والمهنية. أحلامك التى تراها خلال هذه الأيام تطلعك على بعض الأشياء التى لم تكن تعرفها عن نفسك. دوّن هذه الأحلام وحاول أن تحللها أو تجد تفسيرًا لها.>مهنيًا: يتناغم الجميع معك فى بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد فى العمل، وبغية ترطيب الأجواء بعد المناكفات التى حصلت منذ مدة.>عاطفيًا: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.>صحيًا: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة حتى خلال ساعات النهار.>قد تستفيد اليوم من الأشخاص الذين تلتقى بهم وقد يمدونك بقدر كبير من المعلومات المهمة. ستظل تتحدث مع أصدقائك اليوم حول موضوع ما يتعلق بالدراسة أو بالعمل. حاول الآن أن تأخذ الأمور ببساطة وهدوء وأن تستخدم المنطق السليم. لا تخف من رفض بعض المعاملات المالية، خاصةً المعاملات التى تحمل خطورة.>مهنيًا: يحالفك الحظ فى الأيام الأولى من الشهر، وقد تحقق ربحًا غير منتظر ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشيًا لأنظار الحساد.>عاطفيًا: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها من دون أن تزعج الشريك.>صحيًا: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضى غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.>ستصبح اليوم أقرب للحبيب وعلاقتك به ستكون أقوى مما كانت عليه الفترة الماضية. من المتوقع أن تشعر بتوتر فى بعض الأمور ولكن بشكل عام تبدو إيجابيًا وتتعامل مع من حولك بحرص شديد. قد تعرض على شريك فى العمل البدء فى المشروع الذى خططت له خلال الشهر الماضى.>مهنيًا: القمر المكتمل فى برج القوس، يحذرك من التورط بمأزق أو بمشكلة، وبوسعك تحديد الأولويات التى تناسب تطلّعاتك.>عاطفيًا: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجددًا، بعد فترة من التردد.>صحيًا: الإرادة القوية التى تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحى.

توقعات علماء الفلك:

>حاول أن تنجز كل مهامك اليوم فى وقت مبكر واستغل الوقت المتبقى فى مقابلة الأصدقاء أو الحبيب. ربما تحضر احتفالاً فى المساء فى منزل أحد الأشخاص. ستستطيع خلال هذا الحفل الذى يقام اليوم التعرف على العديد من الأشخاص ورؤية أصدقائك.

حظك اليوم لبرج الدلو الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج السرطان الأربعاء 7/10/2015

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج العذراء الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج العقرب الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج القوس الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

حظك اليوم لبرج الميزان الأربعاء 2015/10/7

توقعات علماء الفلك:

>مهنيًا: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.>عاطفيًا: يفرض عليك الظرف تحفّظًا شديدًا فى حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.>صحيًا: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة فى اليوم، ما يرهق صحتك كثيرًا>من المحتمل أن تلتقى بشريك حياتك اليوم وتتحدث معه لساعات طويلة. قد تواجهك بعض المشاكل خاصة فى الفترة المسائية، ولكن نحذرك من التشاؤم أو الحزن، عليك أن تواجهها بكل قوة وحزم.>مهنيًا: يبدأ الشهر مع يوم يسلط عليك الأضواء بحيث تكون محط الاهتمام والاستقطاب فى مجالك المهني، وتكون محط ثقة الجميع>عاطفيًا: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جدًا ويجعل نجمك ساطعًا، قد يتحدّث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من تضحيات تجاه الشريك.>صحيًا: حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك فى المحافظة على وضعك الصحى.>المشروع الذى بدأته البارحة فى طريقه للنجاح خاصة إذا كان هذا المشروع له صلة بالكتابة أو الرسم أو أى شكل من أشكال الفنون، لا تخف من الفشل المحتمل. قد تفكر اليوم فى طهو طعامك المفضل بنفسك، تتحدث مع الحبيب عن شكل علاقتكما فى المستقبل، فكر جيدا فى قراراتك وخططك قبل أن تلزم نفسك بها.>مهنيًا: تلغى مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ما، فحافظ على هدوئك وكن مترويًا كى لا تعرّض نجاحك للخطر.>عاطفيًا: تزخر حياتك العاطفية بلقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك، لكنك تلتقى شخصًا يقاسمك الشعور العاطفى الذى تنظره منذ مدة طويلة.>صحيًا: كن قوى العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التى قد تؤذى صحتك.>قد تشارك أحد زملائك فى العمل فى مشروع ما. اكتب أفكارك أولا وخططك ثم ابدأ البحث. ربما ترتب لحضور اجتماع طارئ فى العمل، ولكن انتبه فالوضع متوتر للغاية، فلا تنزعج إذا اعترض أحد الزملاء على قراراتك أو وجهات نظرك.>مهنيًا: لا تتهوّر فى اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.>عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك فى متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.>صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضى وخصوصًا هذا اليوم.>استمتع بوقت اليوم ولا تهتم بتعليقات البعض أو بكلامهم الجارح. ربما يقرر الحبيب أن يصحبك إلى مكان ما أو إلى التسجيل فى دورة ما لتنمية مهاراتك ومواهبك، وهذه فرصة جيدة للتقرب منه والتعامل معه بمرونة أكثر.>مهنيًا: لا تكن لجوجًا فى بعض الأمور، ومن الأفضل التروى فى مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا عليك.>عاطفيًا: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.>صحيًا: استسلم كليًا للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثانى العكس تمامًا.>يعتمد أحد أصدقائك على مساعدتك فى بعض المهام فلا تخذله! أنت الآن فى وضع جيد يسمح لك باكتشاف إمكاناتك القصوى، وهذا يعنى أنك أقوى وأكثر ثقة من المعتاد. استخدم هذا لمصلحتك، ولكن اهتم أيضًا بتواصلك مع الآخرين.>مهنيًا: شئونك المالية والمادية تسير بشكل حسن، وقد تقدّم عملاً ناجحًا، إبداعيًا أو جماليًا يدرّ عليك الربح.>عاطفيًا: قد ترتبط بمن يشاركك مهنة واحدة أو يعمل معك وتمضيان معًا حياة رائعة خالية من المشكلات والهموم.>صحيًا: تقرر منذ اليوم وضع حد لتكاسلك والبدء بممارسة الرياضة>لا تفكر فى أى شىء هذا المساء خاصة قبل الخلود إلى النوم. قد يشجعك أحد أفراد الأسرة اليوم على تجديد المنزل أو حتى على الانتقال إلى منزل آخر. هذه التغييرات الإيجابية ستغير حياتك تمامًا. قد تقضى معظم الوقت فى المساء مع الحبيب. توقع العديد من المفاجآت والأخبار السارة فى الفترة المقبلة.