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"الصحة": تطعيم 8 ملايين طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى الأسبوع المقبل

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"الصحة": تطعيم 8 ملايين طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى الأسبوع المقبل "الصحة": تطعيم 8 ملايين طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى الأسبوع المقبل
أكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى تطعيم 8 ماليين من طلاب المدرس ضد الدفتيريا والتيتانوس والالتهاب السحائى خلال الأسبوع المقبل.

وقال مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه سيتم بدء تطعيمات الحصبة والحصبة الألمانى 31 أكتوبر الجارى فى مختلف المحافظات.

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