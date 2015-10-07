"البيئة" تحذر من خطورة حرق المخلفات الزراعية مع سقوط الأمطار

حذرت وزارة البيئة من خطورة حرق المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرز وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار أو تعرض القش للمياه، حيث إن حرق المخلفات الزراعية وهى مبللة يضاعف من حدة تلوث الهواء بشدة أكثر من خطورة الحرق وهو جاف.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن "الدخان يتضاعف وتزداد حدته مع وجود رطوبة، فالمياه تعمل على تبريد الحرق، وبالتالى تقلل من سرعة وكفاءة الاشتعال، وكذا فإن احتواء القش على بخار الماء يقلل كمية الأكسجين، وبالتالى يكون الاحتراق غير كامل، موضحة أنه ينتج عن الاحتراق غير الكامل مشكلتين أولهما صدور انبعاثات كثيفة تلوث البيئة مثل أول وثانى أكسيد الكربون، وأيضا تنامى الكربون الأسود الذى يمثل قوام الدخان، وفى النهاية كل تلك العوامل تطيل زمن الاشتعال".

وأصدر الدكتور خالد فهمى توجيهاته لقيادات الوزارة وكذا الأفرع الإقليمية بسرعة الانتشار بأماكن تواجد القش لتفقد الوضع ميدانيا، ومنع حدوث حرق للمخلفات الزراعية من خلال تكثيف لجان التفتيش والرصد والمراقبة.