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مطران الجيزة للكاثوليك: الشذوذ الجنسى "خطيئة" والكنيسة ليست مكانًا للعقاب

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مطران الجيزة للكاثوليك: الشذوذ الجنسى "خطيئة" والكنيسة ليست مكانًا للعقاب مطران الجيزة للكاثوليك: الشذوذ الجنسى "خطيئة" والكنيسة ليست مكانًا للعقاب
أكد الأنبا انطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية تعتبر الشذوذ الجنسى خطيئة كالزنا ولا جدال فى ذلك، لكنها تترك العقاب للدولة والقانون.

وقال المطران، فى تعليقه على طرد الفاتيكان لراهب أعلن عن شذوذه الجنسى وخطط لمظاهرات للمطالبة بذلك، أن الكنيسة الكاثوليكية فى لم تصادف حالات مشابهة من قبل، مؤكدًا على أن العزل من المنصب هو العقاب الطبيعى فى مثل تلك الحالات.

وأضاف المطران: "الكنيسة ليست مكانًا للعقاب وليس لدينا قوانين تعاقب من يرتكب تلك الخطيئة ونترك ذلك للقانون العام، فالكنيسة طريق للرحمة والتوبة والعودة إلى الله وعلى كل من يتوب أن يتوقف عن الممارسة وأن يعوض الضرر الذى الحقه بالآخرين".

كانت صحيفة التليجراف البريطانية، قد نشرت خبرًا عن ايقاف الفاتيكان لكاهن وسحب رتبته الدينية بعدما كشف فى لقاء لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، عن ميوله المثلية، حيث تم طرد المونسنيور كريسستوف كاراسما، الكاهن البولندى ذو الـ43 عاما، من وظيفته بالكرسى الرسولى كرجل دين، بعدما كشف فى حديث صحفى أنه شاذ جنسيا وأن لديه شريكا ذكر.


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