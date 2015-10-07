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"الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لاعتماد الجدول الزمنى للانتخابات الطلابية

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"الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لاعتماد الجدول الزمنى للانتخابات الطلابية "الأعلى للجامعات" يجتمع غدا لاعتماد الجدول الزمنى للانتخابات الطلابية
يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا غدا الخميس بجامعة عين شمس؛ وذلك لاعتماد الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية الذى وضعته اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة، حيث أكدت مصادر أن الانتخابات ستنطلق فى النصف الثانى من الشهر الحالى.

ويعقد المجلس عقب اجتماع الورشة الأولى لمناقشة قانون التعليم العالى التى تنطلق بمشاركة جميع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والتى يتبعها ورشتا عمل بجامعتين فى الدلتا والصعيد، لعرض المسودة التى توصلت لها اللجنة حتى الآن على رؤساء الجامعات وأعضاء المجتمع الأكاديمى.

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