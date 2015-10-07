موجز الصحافة المحلية.. الإخوان يخططون لحصار سفارات مصر ليلة الانتخابات

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة، التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان.. "الإخوان يخططون لحصار السفارات المصرية ليلة الانتخابات"، حيث أكــدت مصادر مطلعة أن عددا من قيادات التنظيم الدولــى لجماعة الإخوان الهاربيــن إلى تركيا عقدوا اجتماعا مســاء أمس الأول الاثنين، لبحث التخطيط لتنظيــم سلســلة مــن المظاهــرات فى عــدد من عواصــم الدول الأوروبية والأمريكيــة، بالتزامن مع بدء عمليــة الاقتراع فى المرحلــة الأولى لانتخابات مجلــس النــواب لعــام 2015، والتى مــن المقرر أن تبــدأ يومــى 17 و18 مــن الشــهر الحالــى، وبحــث الاســتعدادات لبدء حملة إعلامية جديدة ضد الدولة المصريــة فــى عدد مــن الــدول الأوروبيــة.

وقالت المصادر لـ«اليوم السابع» إن الاجتماع عقد بحضور كل مــن محمــود حســين الأميــن العــام للجماعة، وجمال حشمت عضو مكتب شورى الجماعة، وعمرو دراج رئيس المكتب السياســى بالجماعة، ويحيى حامد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وأحمد عبد الرحمن رئيس المكتب الإدارى للجماعة.

وقالت جريدة "الأهرام" إن هانى قدرى وزير المالية قال إن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، ويأتى فى مقدمة سياسات الحكومة التخطيط والتنفيذ لبرامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وكذلك زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، موضحا فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام» أن برنامج الحكومة يستهدف تحسين سياسات الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، واستكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، وفى إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام تعتزم الحكومة استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة والمنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال الى منظومة ضريبة القيمة المضافة ودون فرض أنواع جديدة من الضرائب.

وأضافت جريدة "الأخبار" أن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء صرح بأنه سيتم الإعلان عن أول شركة للاستثمار الوطنى فى سيناء بمشاركة جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وقال إن "رأس المال المبدئى للشركة يبلغ 500 مليون جنيه، سيرتفع فى أول عام إلى مليارى جنيه ثم إلى 11 مليار جنيه، وأشار إلى أن هذه الشركة ستقوم بتنفيذ عدة مشروعات صناعية كبرى منها الثقيلة والمتوسطة.. ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة على كل المستويات وفى مختلف المجالات التنموية على أرض سيناء للقضاء نهائيا على البطالة وتشغيل الشباب.

وعلمت جريدة "المصرى اليوم" وجود عجز فى عقار سوفالدى لعلاج حالات التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" ما يهدد تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون مريض، وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الأمريكية المنتجة للعقار لم تورد الكميات المتفق عليها خلال الفترة الماضية بسبب عدم تواصل الوزارة معها بشكل دائم واعتمادها على المثيل المصرى الذى تراجعت الكميات المنتجة منه خلال الفترة الماضية بسبب تجاهل الوزير لهذا الملف.

وقالت جريدة "الشروق" أن مصدر مطلع بإدارة الأزهر قال إن مجلس الجامعة يتجه نحو تأجيل فتح المدن الجامعية للبنين لحين انتهاء انتخابات مجلس النواب المقبلة والمقرر إجراء المرحلة الأولى منها يوم 17 و18 أكتوبر الحالى بسبب انشغال قوات الأمن فى تأمين العملية الانتخابية وخوفا من حدوث أعمال عنف داخل المدن.