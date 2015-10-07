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محامون يهددون بالاعتصام أمام قسم شرطة رشيد احتجاجا على احتجاز أحد زملائهم

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محامون يهددون بالاعتصام أمام قسم شرطة رشيد احتجاجا على احتجاز أحد زملائهم محامون يهددون بالاعتصام أمام قسم شرطة رشيد احتجاجا على احتجاز أحد زملائهم
احتشد، منذ قليل، عدد من محامى مدينة رشيد أمام مركز الشرطة احتجاجا على قيام قوات الأمن بإلقاء القبض على أحد زملائهم على خلفية تنفيذ حكم قضائى.

وقال أحمد السمرى، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد، إن قيام قوات الشرطة بالقبض على المحامى خلال تواجده بمكتبه لتنفيذ حكم قضائى غير نهائى هو أمر مخالف للقانون.

وأضاف السمرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أن هناك تعسفا واضحا ضد المحامى ويدعى سيد فوزى نظرا لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بحصانة مكاتب المحامين.

وأوضح السمرى أن هناك مفاوضات مع القيادات الأمنية للإفراج عن المحامى المحتجز حتى يتم وقف الإجراءات التصعيدية من قبل المحامين ومنها الاعتصام والإضراب العام.

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