اليوم..الإدارية العليا تفصل فى 44 من طعون الانتخابات أبرزها "أحمد عز"

تحسم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مصير 44 طعنا على أحكام القضاء الإدارى والخاصة بالانتخابات البرلمانية، أبرزه طعن رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى، على حكم استبعاده من خوض السباقى الانتخابى.

واختصم طعن "عز" الذى حمل رقم 109886 لسنة 61 قضائية عليا، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة الفرعية بالمنوفية وآخرين.

كانت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، قد نظرت أولى جلسات الطعن، بحضور أحمد عز وبصحبته المستشار الدكتور يحيى عبد المجيد والمستشار فريد الديب المحاميين، حيث ترافع أمام المحكمة، مما أثار حفيظة المتواجدين بقاعة المحكمة وجعلهم يهتفون ضد "عز"، مما أدى إلى حدوث هرج ومرج بالقاعة.

كما تحسم المحكمة، الطعن المقام من الدكتور سمير صبرى المحامى، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض استبعاد سما المصرى المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر من الانتخابات، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء مجددا باستبعاد أوراقها لافتقادها شرط حسن السيرة والسمعة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 105519 لسنة 61 ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بهذه الدائرة أكثر من 50 عاما إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر، وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، على الرغم من افتقادها لشرط حسن السمعة.

وتفصل دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، فى الطعن المقام من سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ"عمرو القطامى"، ويطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى برفض ترشحه، والقضاء مجددا بقبول أوراقه كمرشح بدائرة إمبابة، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

وقال المستشار مرتضى منصور: إن موكله "عمرو القطامى" قدم نتيجة الكشف الطبى للجنة العليا للانتخابات، واستلم مستندا بذلك وفوجئ باختفائه، وبالتالى استبعاده من قائمة مرشحى دائرة إمبابة.

>وأوضح عمرو القطامى، أنه سلم اللجنة الفرعية بمحكمة الجيزة جميع الأوراق المطلوبة لترشحه عن دائرة إمبابة، فى 2 سبتمبر الماضى، وحصل على رمز العين، ما يثبت أن أوراقه كاملة، فضلا عن أنه حصل على مستند باستلام اللجنة لأوراق ترشحه.

وأشار "القطامى" إلى أنه فوجئ بعدم إدراج اسمه فى كشوف المرشحين، وباستعلامه من اللجنة العليا، قررت أنه لم يقدم نتيجة الكشف الطبى كما لم توقع زوجته على إقرار الذمة المالية، مؤكدا أن لديه مستندا يدل على أنه قدم نتيجة الكشف قبل غلق باب الترشيح.

وأضاف القطامى، أنه عند وصول الملف إلى محكمة القضاء الإدارى تبين عدم احتوائه على نتيجة الكشف الطبى فحرر محضرا بقسم شرطة الجيزة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أنه يثق فى القضاء.

كان سيد أحمد سيد على سليمان، الشهير بـ"عمرو القطامى"، تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض ترشحه والقضاء بقبول أوراقه ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده لعدم تقديمه الكشف الطبى وعدم توقيع زوجته على إقرار الذمة المالية.

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