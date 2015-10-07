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فلسطين: 129 إصابة بالضفة جراء مواجهات مع قوات إسرائيلية منذ صباح الثلاثاء

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فلسطين: 129 إصابة بالضفة جراء مواجهات مع قوات إسرائيلية منذ صباح الثلاثاء فلسطين: 129 إصابة بالضفة جراء مواجهات مع قوات إسرائيلية منذ صباح الثلاثاء
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الإصابات التى وصلت المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية فى مختلف أنحاء الضفة الغربية، جراء المواجهات المتواصلة مع قوات إسرائيلية قد بلغ 129 إصابة منذ صباح الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة فى بيان أنه "وصل مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله 50 إصابة منها إصابتان بالرصاص الحى حالتهما حرجة وهما يخضعان لعمليات جراحية، وباقى الإصابات حالتها بين متوسطة وطفيفة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات فى مدينة بيت لحم بلغ 11 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وفى الخليل 7 إصابات بالرصاص المعدنى المطاطى أيضا، وفى نابلس 45 إصابة متوسطة وطفيفة، وفى جنين 16 إصابة متوسطة وطفيفة.

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