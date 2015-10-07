بعد اعتناقها الإسلام.. جانيت جاكسون محتشمة في أسبوع الموضة فماذا بعد؟

نادراً ما نراهما معاً في مناسبة فنية، لكن الثنائي جانيت جاكسون -49 عاماً- وزوجها المليونير القطري وسام المانع -40 عاماً- جلسا في الصفوف الأمامية من عرض دار هيرميس SS16 خلال أسبوع الموضة في باريس قبل يومين، مرتديان ملابس مطابقة حيث قاما بتنسيق ثيابهما على اللون الأسود.

الملفت للنظر أن المغنية العالمية السوداء بدت في العرض هادئة، بعيدة عن لفت الأنظار بإطلالتها، ملتزمة بالإحتشام الى أبعد حدّ، حيث ارتدت كاب من الصوف غطى جسدها لغاية العنق، مع تنورة طويلة سوداء، أما وجهها فقد أخفت ملامحه خلف نظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم.

فبعد إعلان شقيقة مايكل جاكسون إعتناقها الإسلام، رغم مرور 3 سنوات على زواجها من وسام المانع، راحت جاكسون تتخذ الأمر بجدّية تامة، حيث بدأت تحتشم في ملابسها، وتختم حديثها بـ"إن شاء الله"، كيف لا وقد قضت فترة طويلة من الوقت لدراسة الإسلام، حتى أن الكلمات والإيحاءات الجنسية إنتهت من قاموس جانيت ضمن كلمات أغنياتها.

فماذا بعد الإحتشام بالملابس؟ هل سترتدي جانيت الحجاب؟ وماذا سيكون مصير فنها في المستقبل؟

بالفيديو: هكذا بدت جانيت جاكسون في جلسة تصوير ألبومها الجديد