أخبار عاجلة

برنامج 8 الصبح - حلقة عن ذوي القدرات الخاصة وتحليل الكرة العالمية - حلقة الجمعة 7-4-2017 -
خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية -
حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها -
قطعة أرض تشعل مشاجرة بمنشأة القناطر.. والحصيلة "قتيل" -
6 وصفات طبيعية للعلاج والوقاية من ارتفاع اليوريك أسيد المسبب لمرض النقرس والتهاب المفاصل -
بالصور.. بدء تجهيز ساندوتش بطول كيلو متر على ضفة القناة في بورسعيد -
حينما تُبصر الأصابع.. حكاية أول مجلة للمكفوفين في مصر -
نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن رفع أسعار أكياس الدم -
بالصور- محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يشاركان الأطفال الاحتفال بـ"يوم اليتيم" -
العين الثالثة: لقاء خاص مع حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بعد اعتناقها الإسلام.. جانيت جاكسون محتشمة في أسبوع الموضة فماذا بعد؟

Google+ Print

الثلاثاء 06-10-2015 23:59

نادراً ما نراهما معاً في مناسبة فنية، لكن الثنائي جانيت جاكسون -49 عاماً- وزوجها المليونير القطري وسام المانع -40 عاماً- جلسا في الصفوف الأمامية من عرض دار هيرميس SS16 خلال أسبوع الموضة في باريس قبل يومين، مرتديان ملابس مطابقة حيث قاما بتنسيق ثيابهما على اللون الأسود.

الملفت للنظر أن المغنية العالمية السوداء بدت في العرض هادئة، بعيدة عن لفت الأنظار بإطلالتها، ملتزمة بالإحتشام الى أبعد حدّ، حيث ارتدت كاب من الصوف غطى جسدها لغاية العنق، مع تنورة طويلة سوداء، أما وجهها فقد أخفت ملامحه خلف نظارة شمسية سوداء كبيرة الحجم.

فبعد إعلان شقيقة مايكل جاكسون إعتناقها الإسلام، رغم مرور 3 سنوات على زواجها من وسام المانع، راحت جاكسون تتخذ الأمر بجدّية تامة، حيث بدأت تحتشم في ملابسها، وتختم حديثها بـ"إن شاء الله"، كيف لا وقد قضت فترة طويلة من الوقت لدراسة الإسلام، حتى أن الكلمات والإيحاءات الجنسية إنتهت من قاموس جانيت ضمن كلمات أغنياتها.

فماذا بعد الإحتشام بالملابس؟ هل سترتدي جانيت الحجاب؟ وماذا سيكون مصير فنها في المستقبل؟

 

بالفيديو: هكذا بدت جانيت جاكسون في جلسة تصوير ألبومها الجديد

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011