بالصورة: ميريام فارس تعلن خبر حملها

أعلنت الفنانة ميريام فارس خبر حملها، من خلال صورة نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بدت أنها في مرحلة متقدمة من الحمل، وأرفقت بهشتاغ: "MFsecretlove"، الذي كانت قد أطلقته قبل أسابيع لتشويق جمهورها حول أمر ما ستعلنه.

وفور نشر الصورة، انهالت التعليقات المباركة لميريام من قبل جمهورها الذي عبّر عن سعادته بهذا الخبر، والذي توقّع خبر حملها لأنها سبق ونشرت صوراً بملابس فضفاضة ما أثار شكهم، خصوصاً وأن ميريام معروفة بأنها ترتدي الملابس الضيقة التي تظهر أنوثة وتفاصيل الجسم.

يشار إلى أن ميريام تزوجت منذ سنة من الرجل الأعمال اللبناني داني متري، بعد أن عاشا سوياً قصة حب دامت لسنوات.