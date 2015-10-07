تكريم جين فوندا عن 52 عاماً من التميّز في صناعة السينما

عملت في الفن لمدة 52 عاماً، ولكن جين فوندا ما زالت تتعلم.

أنا سعيدة جداً أن أقول أنني تقريباً في الـ 78 من العمر، وأنا لا أزال أشعر وكأنني طالبة. هذا ما قالته النجمة جين فوندا بعد تلقي جائزة مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي في كيرك دوغلاس للتميّز عن مجمل إسهاماتها في صناعة السينما.

واحتفى بالممثلة المخضرمة، الحاصلة على جائزة الأوسكار، نجوم آخرون، من بينهم إليزابيث بانكس، دايان لين، وكيرك دوغلاس شخصياً عبر إتصال بالفيديو.

وعرضت مقاطع من بعض أفلام فوندا ضمن الإحتفال، الذي قالت فيه فوندا، إن تلقي الجائزة شرف لها. وأضافت: التمثيل أنقذني في الكثير من المرات.

وينظر إلى فوندا هذا العام كمرشح محتمل للحصول على جائزة الأوسكار عن أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم، شباب، الذي تلعب فيه دور ممثلة مسنّة.

وقد دخلت جين فوندا مجال التمثيل، وهي ابنة هنري فوندا وشقيقة بيتر فوندا، منذ الستينيات، وحصلت على جائزتيّ أوسكار عن فيلميها كلووت عام ،1972 والعودة للوطن، عام 1979.

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