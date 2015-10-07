محاكمة البدوى بتهمة "العود" لارتكاب جرائم جديدة بإصداره 3 شيكات بدون رصيد غدا

تنظر غدا الأربعاء، محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين سالم حسن وعلى نصرت وسكرتارية كلا من صبرى محمد وأحمد صلاح، الجنحة رقم 17895 لسنة 2015 جنح مستانف جنوب الجيزة، المتهم فيها السيد البدوى محمد شحاتة، رئيس حزب الوفد، بتهمة جريمة "العود" المنصوص عليها فى قانون العقوبات لارتكابه جريمة إصدار 3 شيكات بدون رصيد قيمة كل واحد منهما 250 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر برئاسة المستشار محمود بربرى، قد قضت فى يوليو الماضى بمعاقبة السيد البدوى محمد شحاتة، حضورى توكيل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبأن يؤدى للدعى بالحق المدنى عشرة الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وكان المجنى عليه وحيد حلمى حافظ قد حرر 3 محاضر فى قسم شرطة أول أكتوبر تحت أرقام 3457 ، 3458 ، 3459 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر يتهم البدوى بإصدار 3 شيكات بدون رصيد لصالحه مسحوبين على بنك قطر الوطنى الأهلى فرع جامعة الدول العربية.

وجاء فى حيثيات حكم أول درجة، بأنه بمطالعة المحكمة للخطاب الصادر من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بأنه سبق قيام المتهم بارتكاب جرائم مماثلة للجريمة محل الأوراق ولما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تقضى بوقف تنفقيذ العقوبة فى حالة سداد قيمة الشيكات، إلا أنه لم يكن المتهم قد سبق وصدرت أحكام ضده فى ذات نوع الجريمة، الأمر الذى يمنع معه القضاء بوقف تنفيذ العقوبة، لا سيما وأن جريمة اصدار الشيد بدون رصيد تقع بمجرد التوقيع على الشيك مع العلم بعدم وجود رصيد كاف وقائم للسحب، وهو الأمر الذى يستقر فى وجدان وعقيده المحكمة بارتكاب المتهم له ومن ثم ولم كان من سبق ذكر سالف بهذا الحكم قضت المحكمة بحكمها المتقدم.

وعندما لم يرتضى المتهم بهذا الحكم، طعن عليه بالاستئناف المقرر لنظره غدا أمام محكمة جنح مستانف أول أكتوبر تحت رول 19 بمحكمة جنوب الجيزة.