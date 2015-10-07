القبض على 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية فى الجمالية

تمكن النقيب مؤمن سعيد، معاون مباحث قسم شرطة الجمالية، وبرفقته ضباط مباحث القسم، من ضبط 6 متهمين هاربين من أحكام قضائية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للنيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وجاء من بين أبرز المتهمين "محمود إ م" ومقيم بكفر الزغاوى فى الجمالية، 30 سنة، هارب من حكم جناية مخدرات 3 سنوات و6 أحكام بلغت مدتها 6 سنوات، و"سيد ف ع" 31 سنة، صانع مجوهرات، ومقيم بمنشأة ناصر، هارب من حكمين جنح ضرب وتبديد ومدتهما سنة حبس، و"عمرو أ ع" 34 سنة، عامل، ومقيم منشأة ناصر، هارب من حكم 6 شهور و500 جنيه غرامة جنح الجمالية.

كما تم ضبط "إبراهيم م ح" 27 سنة، عاطل، مقيم السيدة عائشة، هارب من قضية سرقة تيار كهربائى بالحبس شهرين، و"خليل م خ" 31 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم الجمالية، هارب من حكمين إصابة خطأ وضرب مدتهما سنة حبس، و"أحمد ع ع" 25 سنة، مقيم الجمالية، هارب من سلاح أبيض وتعاطى مخدرات ومحكوم عليه بالحبس سنة.

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