افتتاح ميناء رفح استثنائيا غداً ولمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين

تقرر افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا ،غدا ،من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من الأراضى السعودية عبر مطار القاهرة الدولى ، فى طريق عودتهم الى قطاع غزة .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى أن السلطات المصرية وافقت على اعادة افتتاحه اعتبارا من صباح يوم غد وحتى يوم 10 أكتوبر الجارى لعبور الحجاج القادمين من الأراضى السعودية فى طريق عودتهم الى قطاع غزة .
يذكر أنه سبق افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من قطاع غزة .. حيث واصلوا طريقهم الى الأراضى السعودية عن طريق مطار القاهرة الدولى .
وكان قد تم اغلاق ميناء رفح البرى عقب حادث كرم القواديس يوم 24 أكتوبر الماضى .. الا أنه يتم افتتاحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الانسانية ولادخال المساعدات .