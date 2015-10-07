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افتتاح ميناء رفح استثنائيا غداً ولمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين

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افتتاح ميناء رفح استثنائيا غداً ولمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين افتتاح ميناء رفح استثنائيا غداً ولمدة 4 أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين
تقرر افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا ،غدا ،من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من الأراضى عبر مطار القاهرة الدولى ، فى طريق عودتهم الى قطاع غزة .

وأعلن مصدر مسئول بميناء رفح البرى أن السلطات المصرية وافقت على اعادة افتتاحه اعتبارا من صباح يوم غد وحتى يوم 10 أكتوبر الجارى لعبور الحجاج القادمين من الأراضى السعودية فى طريق عودتهم الى قطاع غزة .

يذكر أنه سبق افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا من جانب واحد لعبور الحجاج القادمين من قطاع غزة .. حيث واصلوا طريقهم الى الأراضى السعودية عن طريق مطار القاهرة الدولى .

وكان قد تم اغلاق ميناء رفح البرى عقب حادث كرم القواديس يوم 24 أكتوبر الماضى .. الا أنه يتم افتتاحه استثنائيا لعبور العالقين والحالات الانسانية ولادخال المساعدات .

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مصر 365

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