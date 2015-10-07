مسيرة عطاء خالدة في قلوب المواطنين

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يشهد تاريخ الإمارات أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، شخصية عظيمة تركت بصمة واضحة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحملت راية التطور والتقدم وأسهمت في توحدها وتلاحم الشعب والقيادة فيها، عبر فكر مستنير أضاء طريق الاستقرار لتحقيق السعادة للجميع وبدد الصعاب والمعوقات، وحولها إلى فرص عمل أسهمت في نجاح المسيرة التنموية، وتعتبر فكرة اتحاد الإمارات لبنة من لبنات أفكاره العظام التي امتزجت بطموحات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واندمجت بآمال إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

الولادة والحكم

> 1912 عام الولادة

>1958 إلى 1990 فترة حكم إمارة دبي

> 7 أكتوبر 1990 الوفاة

الاتحاد

> 2 ديسمبر 1971

>أعلن الاتحاد بكلمة من الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي كان الاتحاد لبنة من لبنات أفكاره الخيرة والنيرة، وارتفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة عاليا خفاقا في سماء دبي.

رئاسة مجلس الوزراء

> 30 أبريل 1979

>تولى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رئاسة الوزراء، وركز على العمل على ؤنعاش الأوضاع الاقتصادية والنهوض والرقي بالخدمات وخاصة التعليم والصحة، وتحقيق المزيد من العمل المنتج الهادف وخلق تنظيم مبسط.

أسماء وعبر

>تكريما وتخليدا للأبطال ولأراضي البطولات أطلق أسماء على بعض المدن والمواقع الهامة في دبي منها، بورسعيد، ميدان جمال عبد الناصر، مدينة الكرامة.

إنجازات

النفط

>يونيو 1966 اختار اسم «فتح» لحقل النفط الأول بدبي وبدأت شركة نفط دبي الإنتاج رسميا في السادس من سبتمبر 1969 وبدأت التصدير في 22 سبتمبر من العام نفسه.



> ميناء راشد

>1969 أعلن عن ولادة ميناء راشد وكان المخطط أن يشتمل على 4 أرصفة و4 مستودعات وخلال عملية البناء اتخذ قرارا بتوسيع المشروع وأصر على أن يضم الميناء 32 رصيفا لسفن البضائع والحاويات، و12 مستودعا لبضائع الترانزيت.



>مطار دبي الدولي

>مايو 1971 افتتح مطار دبي الدولي.



>«دوبال»

>1975 وجه بإنشاء مصهر للألمنيوم.



>ميناء جبل علي

>2 أغسطس 1976 أعلن عن إقامة ميناء جبل علي العملاق وفبراير 1985 أصدر مرسوما بإنشاء منطقة حرة في جبل علي.

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جداف دبي

>1978 أصدر مرسوما أميريا يقضي بتأسيس جداف دبي.



> كهرباء دبي

>1959 أصدر مرسوما أميريا خاصا بتأسيس شركة كهرباء دبي.



>بلدية دبي

>1961 أصدر مرسوما أميريا بإنشاء بلدية دبي.

> 1 يناير 1973 تم إعداد الخارطة الرسمية لإمارة دبي.

الأمن والقضاء

>1956 أصدر أمرا يقضي بتأسيس قوة شرطة نظامية لحفظ الأمن والنظام بدبي.

> 1974 أصدر نظام المحاكم.

> 1957 وجه بتأسيس دار القضاء بمنطقة البطين في بر دبي.

> 26 فبراير 1975 أشهر قانون مجلس الإعمار ليؤمن الحياة الكريمة للمواطن.



>الصحة

>1972 باشر حاكم دبي بتأسيس إدارة الصحة والخدمات الطبية.

> 1972 تم الإعلان عن ولادة مستشفى راشد.

> 1983 تم افتتاح مستشفى دبي بسعة 652 سريرا.

> 1986 افتتاح مستشفى لطيفة بسعة 367 سريرا.

الرياضة

>1978 أمر الشيخ بتشييد أربعة «إستادات» رياضية لأندية النصر والأهلي والشباب والوصل.

الإعلام

>أكتوبر 1971 تم افتتاح إذاعة دبي.

> ديسمبر 1974 افتتح تلفزيون دبي.

> 1980 أصدر مرسوم رقم 4 بفك ارتباط دائرة الإعلام عن بلدية دبي.

> 1980 أصدر مرسوم رقم 5 يقضي بتعيين مدير لدائرة الإعلام. بدبي.

> 1980 أنشأت حكومة دبي مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر.

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