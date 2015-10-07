محمد بن زايد: علاقاتنا مع إيطاليا أساسها الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على تعزيز علاقاتها مع جمهورية ايطاليا والتعاون معها بشكل مستمر في جميع المجالات التي تهم الطرفين وفق مبادئ الاحترام المتبادل والصداقة والمصالح المشتركة، وأوضح سموه أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق في المجالات التي تهم البلدين، مشيرا إلى أهمية اقامة شراكات متنوعة بين المؤسسات والهيئات الاقتصادية والاستثمارية في كل من البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه ماثيو رينزي رئيس وزراء جمهورية إيطاليا في مقر عمدة مدينة فلورنسا بقصر فيكيو، حيث بحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال سموه خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، إن اللقاءات المتواصلة تشكل فرصة هامة وفاعلة للحوار وتبادل الأفكار حول المواضيع التي تهم الجانبين، مشيراً سموه إلى أن الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال في البلدين لديهم القدرة والإمكانيات والخبرات الاستثمارية المتراكمة التي تساهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار التي يشهدها البلدان من خلال اقامة برامج ومشاريع اقتصادية وتنموية مشتركة في مختلف المجالات.

ترحيب

ورحب ماثيو رينزي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن ثقته بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين. وقدم رئيس الوزراء الإيطالي تعازيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن معربا عن صادق مواساته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا ولأسر الشهداء.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لماثيو رينزي على ما ابداه من مشاعر صادقة ونبيلة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

تعزيز العلاقات

من جانبه ابدى رئيس وزراء جمهورية إيطاليا سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات بما يحقق المصالح المتبادلة ويخدم طموحات البلدين والشعبين الصديقين. وأعرب ماثيو رينزي عن ثقته بأن العلاقات بين البلدين ستنمو إلى الأفضل والأحسن بفضل الرغبة الصادقة من الجانبين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة وعلي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وصقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية ومحمد العبار المدير التنفيذي لشركة إيغل هيلز واللواء الركن عيسى سيف عبلان المزروعي نائب رئيس اركان القوات المسلحة.

وقد أقام رئيس الوزراء الإيطالي مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حضرها الوفد المرافق لسموه ولوكا لوتي وزير الدولة في رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي والسفير أرماندو فارشيو المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي وليبوريو تيلينوف سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

وكان سموه قد استمع قبيل الاجتماع لشرح من رئيس الوزراء الإيطالي حول مجموعة من المقتنيات التاريخية واللوحات النادرة والمنحوتات الفنية التي يتضمنها مقر العمدة في فلورنسا.