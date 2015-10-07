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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسي بعيد الجيش

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسي بعيد الجيش رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون السيسي بعيد الجيش

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيتي تهنئة إلى عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية بمناسبة عيد القوات المسلحة لبلاده.

 كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري.

برقيات الحكام

 كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة، فقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، برقيات تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة عيد القوات المسلحة لبلاده.

 تهاني اولياء العهود

 كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، برقيات تهنئة مماثلة.

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