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عمرو أديب يطالب بمحو حضور "مرسى" احتفالات نصر أكتوبر من كتب التاريخ

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عمرو أديب يطالب بمحو حضور "مرسى" احتفالات نصر أكتوبر من كتب التاريخ عمرو أديب يطالب بمحو حضور "مرسى" احتفالات نصر أكتوبر من كتب التاريخ
طالب الإعلامى عمرو أديب بإلغاء ذكرى نصر حرب أكتوبر التى كان يترأسها الرئيس الأسبق محمد مرسى، من كتب التاريخ، لأنها كانت مهينة للجيش المصرى، قائلا: "الاحتفال بالنصر كان مهينا للجيش المصرى واللى يهين الجيش المصرى ياخد بالجزمة إهانة ما بعدها إهانة".

وأكد أديب أن الرئيس الأسبق محمد مرسى كان "دمه تقيل عليا"، ولم يقتنع به ولو مرة واحدة خلال فترة حكمه، لافتا إلى أن مبارك كان من أبطال نصر أكتوبر، مضيفا: "كان فيه حاجة عند مبارك تخليك تبلعه".

وأضاف أديب ببرنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن خيرت الشاطر لو جاء رئيسا لمصر كانت مهمة خلعه ستكون أصعب بسبب قوته ونفوذه الاقتصادى، موضحا: "لو جاء خيرت الشاطر رئيسا كان بقى ضرس عقل ينخلع بالدم وألم البلد كلها.. لكن الحمد لله جه مرسى ضرس لبنى ينخلع بسهولة واتخلع بسرعة".

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مصر 365