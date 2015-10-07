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خبيرة بلغة الجسد:النقاب يفقد تفاعل الابتسامة..ولميس ساخرة:"نفتح مكان بقها"

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خبيرة بلغة الجسد:النقاب يفقد تفاعل الابتسامة..ولميس ساخرة:"نفتح مكان بقها" خبيرة بلغة الجسد:النقاب يفقد تفاعل الابتسامة..ولميس ساخرة:"نفتح مكان بقها"
قالت رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد، إن توصيل الرسالة تنقسم ما بين 55% تصل عن طريق لغة الجسد، و38% تصل عبر نبرة الصوت، و7% بمحتوى الكلام، مشيرةً إلى أن النقاب يفقد 55% من توصيل الرسالة والتواصل.

وأضافت "رغدة السعيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أنه عند تدريب المدرسين يتم نصحهم بضرورة احتواء الطلاب بالتواصل الوجدانى، خاصة العين وتوزيعه على مستوى القاعة ومكان التدريس، موضحة أن النقاب فى الحج والعمرة "حرام".

وأوضحت أن ابتسامة المدرس توصل طاقة إيجابية وفى حالة المدرسة المنتقبة لا يتم إيصال أى ابتسامة، ومن جانبها علقت لميس الحديدى ساخرة: "احنا ممكن نفتح مكان الشفاة.. نفتحلها مكان بقها وكدة".


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